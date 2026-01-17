Vergara | Debuttare al Maradona è un’emozione unica

Antonio Vergara ha espresso la sua soddisfazione per il debutto da titolare allo stadio Maradona, sottolineando l’emozione speciale di giocare in un contesto così importante. Le sue parole riflettono l’importanza di questa esperienza nel percorso sportivo e il rispetto per un impianto simbolo del calcio italiano. La partita Napoli-Parma rappresenta un momento significativo nella carriera del calciatore, che ha affrontato con serietà e determinazione questa nuova sfida.

Che emozione è stata giocare dal primo minuto al Maradona?“L’emozione c’è sempre. Da napoletano giocare al Maradona è qualcosa di unico, ancora di più se entri da titolare. È un’emozione difficile da spiegare.” Quali sono state le principali difficoltà della partita?“Eravamo un po’ lunghi, un po’ stanchi. Serviva tanta forza fisica e col passare dei minuti si faceva sentire. Intorno al sessantesimo ero davvero cotto anche io.” C’è un piccolo rito che condividete fuori e dentro il campo. Ce lo racconti?“Sì, anche in albergo ci aspettiamo tutti per prendere il caffè insieme. In campo portiamo il bicchierino e giochiamo a carta-forbice-sasso: chi perde raccoglie i bicchierini di tutti e li tiene finché non li riempiamo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

