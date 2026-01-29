Vergara | È stato emozionante segnare al Maradona ma siamo molto delusi per l’eliminazione

Antonio Vergara ha parlato subito dopo la sconfitta al Maradona. Il centrocampista del Napoli ha detto che segnare in casa è stato emozionante, ma alla fine sono molto delusi per l’eliminazione. La squadra ha provato fino alla fine, ma non è bastato contro il Chelsea. Ora si pensa già alle prossime sfide, anche se il risultato lascia l’amaro in bocca.

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni della Uefa dopo Napoli-Chelsea 2-3. Napoli-Chelsea 2-3, Vergara alla Uefa. Di seguito le sue dichiarazioni: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”. Il gol? “È qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

