Vergara | È stato emozionante segnare al Maradona ma siamo molto delusi per l’eliminazione
Antonio Vergara ha parlato subito dopo la sconfitta al Maradona. Il centrocampista del Napoli ha detto che segnare in casa è stato emozionante, ma alla fine sono molto delusi per l’eliminazione. La squadra ha provato fino alla fine, ma non è bastato contro il Chelsea. Ora si pensa già alle prossime sfide, anche se il risultato lascia l’amaro in bocca.
Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni della Uefa dopo Napoli-Chelsea 2-3. Napoli-Chelsea 2-3, Vergara alla Uefa. Di seguito le sue dichiarazioni: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”. Il gol? “È qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Napoli Chelsea
Lang: «Non avevo mai fatto gol di testa, alla fine è stato meglio segnare la prima rete al Maradona»
Vergara: “Debutto al Maradona un sogno realizzato”
Ultime notizie su Napoli Chelsea
Argomenti discussi: Vergara alla UEFA: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione; A Sky Sport: Quando facevamo i raccattapalle, eravamo noi a gridare l'urlo a centrocampo, da giocatore è ancora più emozionante; Vergara alla UEFA: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione; Vergara: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione.
Napoli, per Vergara una notte da ricordare: Che emozione il gol, lo facevo sempre in allenamentoAntonio Vergara è stato senza dubbio il migliore in campo per il Napoli nella sconfitta contro il Chelsea che ha causato l'eliminazione dalla. tuttomercatoweb.com
Napoli, Vergara: Fin qui l'urlo Champions solo da raccattapalle, sarà più emozionanteAntonio Vergara, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport prima del match di Champions League contro il Copenaghen nella quale. tuttomercatoweb.com
Una sobria prima pagina di domani se il goal di Vergara fosse stato realizzato da un’altra giovane e forte promessa italiana. - facebook.com facebook
Due defezioni dell’ultimo minuto per il Napoli nel match con la Lazio Lorenzo Lucca e Antonio Vergara non faranno parte del match. Per Lucca stato influenzale. Per Vergara lieve affaticamento muscolare. #Lazionapoli #forzanapolisempre x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.