Napoli su Lookman ore decisive per l’assalto all’attaccante

Il Napoli sta cercando di chiudere l’acquisto di Ademola Lookman. Le trattative sono in fase calda e le decisioni finali si aspettano già nelle prossime ore. La società azzurra vuole rinforzare l’attacco e punta forte sul calciatore, che potrebbe diventare un’idea concreta per il reparto offensivo. I dirigenti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli, mentre il giocatore aspetta una risposta definitiva.

Il Napoli accelera sul mercato offensivo e punta con decisione su Ademola Lookman, uno dei profili più ambiti dell’Atalanta. Le prossime ore vengono descritte come cruciali per capire se l’operazione potrà concretizzarsi, in una trattativa che procede lontano dai riflettori. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la dirigenza azzurra sta lavorando con grande discrezione, forte di una situazione che appare già ben impostata. La sensazione è che esistano segnali positivi e aperture informali che fanno pensare a margini reali di manovra. “In ogni caso, ora non c’è più tempo per lunghe riflessioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli su Lookman, ore decisive per l’assalto all’attaccante Approfondimenti su Napoli Lookman IL MATTINO – Napoli, assalto su Ademola Lookman: si attende l’ok, ADL ha trovato la formula Il Napoli sta lavorando per ufficializzare l’arrivo di Ademola Lookman. Napoli su Sterling: contatti imminenti e ore decisive Il Napoli si prepara a intensificare i contatti per Raheem Sterling, con incontri programmati nelle prossime ore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Lookman Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, il sogno Lookman: David Neres si opera oggi a Londra; Atalanta, Maldini vicino al Napoli. Raspadori e Lookman per rifarsi con il Parma; Da Lookman a McKennie: le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/01); Romano sul mercato del Napoli: Lookman è un pallino, ma la trattativa è complessa. Napoli su Lookman, ore decisive per l’assalto all’attaccanteForzAzzurri.net - Napoli su Lookman, ore decisive per l’assalto all’attaccante Il Napoli accelera sul mercato offensivo e punta con decisione su Ademola Lookman, uno dei ... forzazzurri.net Lookman, Il Mattino: Ore decisive per capire se l'assalto del Napoli andrà in portoSono ore decisive per l'assalto del Napoli ad Ademola Lookman. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattimno sull'attaccante nigeriano dell'Atalanta: In ... tuttonapoli.net Diaby, Alisson Santos, Kolo Muani, Lookman: a tutto mercato nell'ultima serata di Champions League Inter, Napoli, Juventus e Atalanta impegnate non solo in campo in questo mercoledì europeo: tanti i fronti di mercato ancora aperti a pochi giorni dalla chiu - facebook.com facebook -: Secondo Fabrizio Romano, la situazione al momento è molto chiara: non ci sono chance per far decollare l'affare a causa delle cifre, degli incastri e di formula #Napoli #Lookman #Calciomercato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.