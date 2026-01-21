Napoli su Sterling | contatti imminenti e ore decisive

Il Napoli si prepara a intensificare i contatti per Raheem Sterling, con incontri programmati nelle prossime ore. La trattativa potrebbe rappresentare un momento cruciale per le strategie di mercato della squadra, in un periodo caratterizzato da decisioni importanti e scambi di informazioni. Resta da seguire l’evolversi della situazione, che potrebbe definire il futuro del calciatore e il progetto del club.

Le prossime ore possono segnare un passaggio chiave per il mercato del Napoli. A raccontarlo è Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha acceso i riflettori su un dossier tornato d’attualità: quello che porta a Raheem Sterling. Secondo il giornalista, il club azzurro è pronto ad avviare un confronto diretto per capire se esistano le condizioni per trasformare l’interesse in una trattativa concreta. “A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, per capire se esistono i margini per avviare concretamente l’operazione. Sono previsti anche contatti diretti tra il club azzurro, il giocatore e il suo entourage, con l’obiettivo di chiarire le intenzioni del Napoli e la direzione che si vorrà dare alla trattativa”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

