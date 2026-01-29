IL MATTINO – Napoli assalto su Ademola Lookman | si attende l’ok ADL ha trovato la formula

Il Napoli sta lavorando per ufficializzare l’arrivo di Ademola Lookman. La società ha trovato la formula giusta e aspetta solo l’ok finale. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il club si concentra sul mercato di gennaio per rafforzare la squadra. Le trattative sono in porto e si attende la conferma ufficiale.

Archiviata la Champions League con l'eliminazione nella fase a gironi, il Napoli guarda avanti e concentra ora tutte le proprie energie su questo finale di mercato di gennaio. La società azzurra vuole reagire con forza alla delusione europea e sta lavorando per mettere a segno un colpo importante che possa rilanciare entusiasmo e ambizioni in vista del prosieguo della stagione. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha individuato in Ademola Lookman il profilo ideale per rinforzare l'attacco. L'esterno offensivo dell'Atalanta è considerato un giocatore di livello internazionale, capace di saltare l'uomo, segnare e incidere nelle partite che contano.

