Juventus spunta En-Nesyri | il nome nuovo per rinforzare l’attacco

La Juventus sta valutando nuovi innesti per rafforzare l’attacco nel mercato invernale. Tra i nomi emergenti spunta Youssef En-Nesyri, attaccante con esperienza internazionale. La società bianconera prosegue le proprie valutazioni senza annunci ufficiali, concentrandosi su possibili opportunità di mercato che possano migliorare la rosa e mantenere alta la competitività in campionato.

La Juventus continua a muoversi sotto traccia, ma il lavoro sul mercato invernale sta entrando in una fase più concreta. Tra valutazioni tecniche e opportunità che si presentano strada facendo, alla Continassa si ragiona su un’esigenza chiara: aggiungere peso e gol all’attacco. In questo scenario prende forma una candidatura che fino a pochi giorni fa era solo marginale e che ora, invece, viene considerata con maggiore attenzione. Un nome che torna sul tavolo bianconero. Nelle ultime ore è emersa con forza la possibilità legata a Youssef En-Nesyri, centravanti attualmente al Fenerbahçe e profilo ben conosciuto nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

