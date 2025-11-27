Giannini sullo scudetto | Napoli e Inter restano favorite ma occhio alla Roma Tutto può cambiare se…

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Giannini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervistato da Tuttosport, l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha condiviso la sua opinione sulla lotta scudetto, analizzando le principali contendenti e le prospettive per la stagione in corso. LOTTA SCUDETTO – Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità delle rose, occhio però al Milan che ha vinto tutti gli scontri diretti e ha il vantaggio di non fare le coppe. Il che può dare 4-5 punti in più a Massimiliano  Allegri, ma a giocarsi lo Scudetto c’è pure la Roma che può dare fastidio a tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

