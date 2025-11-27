Giannini sullo scudetto | Napoli e Inter restano favorite ma occhio alla Roma Tutto può cambiare se…

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Giannini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervistato da Tuttosport, l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha condiviso la sua opinione sulla lotta scudetto, analizzando le principali contendenti e le prospettive per la stagione in corso. LOTTA SCUDETTO – Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità delle rose, occhio però al Milan che ha vinto tutti gli scontri diretti e ha il vantaggio di non fare le coppe. Il che può dare 4-5 punti in più a Massimiliano Allegri, ma a giocarsi lo Scudetto c’è pure la Roma che può dare fastidio a tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giannini sullo scudetto: «Napoli e Inter restano favorite, ma occhio alla Roma. Tutto può cambiare se…»

Scopri altri approfondimenti

#Giannini: “La #Roma può dare fastidio a #Inter e #Napoli, ma per lo Scudetto serve una punta” ? romanews.eu/giannini-la-ro… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Roma, senti Giannini "Giallorossi da scudetto ma serve un attaccante" - facebook.com Vai su Facebook

Giannini: “Roma, un bomber e si può! Napoli e Inter più forti, ma con un goleador i giallorossi..." - Il Principe ci crede e suona la carica: "Nessuno si aspettava il primato. Secondo tuttosport.com

L'EX ROMA - Giannini: "Napoli e Inter restano le favorite, ma i giallorossi possono dare fastidio" - Giuseppe Giannini, ex calciatore della Roma, ha parlato a Tuttosport: “Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità delle rose, occhio però al Milan che ha vinto tutti gli scontri dir ... napolimagazine.com scrive

Giannini: "Napoli e Inter restano le favorite, ma occhio alla Roma. Specie se arriva un goleador" - Intervistato da Tuttosport, l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini carica la formazione giallorossa al momento leader del campionato: "Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità ... Riporta msn.com