Napoli out dalla UCL Conte orgoglioso ma non manca la bordata | Vorrei capire chi sono i fenomeni!

Il Napoli esce sconfitto dalla partita contro il Chelsea al Maradona. Gli azzurri speravano di qualificarsi ai playoff di Champions League, ma non ce l’hanno fatta. Alla fine, la squadra di Conte si prende la vittoria e la possibilità di continuare la corsa europea. Il tecnico, però, non si nasconde e lancia una frecciatina: “Vorrei capire chi sono i fenomeni!”

Si è da poco conclusa la sfida del Maradona tra  Napoli e  Chelsea. Gli azzurri arrivavano al match finale della League Phase di Champions League con la speranza di rientrare tra le prime 24, per poter strappare un posto per i playoff della competizione. I partenopei hanno tuttavia subito la rimonta degli avversari, costata l’eliminazione dal torneo: Antonio Conte ha parlato dopo la partita. Conte analizza la partita: le sue dichiarazioni dopo Napoli-Chelsea. Terminato il match di questa sera tra Napoli e Chelsea,  Antonio Conte si è presentato ai microfoni di  Sky Sport dando il proprio punto di vista sulla prova di carattere dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

