Dopo la partecipazione a MasterChef Italia, Franco Agyekum ha deciso di lasciare il suo lavoro in multinazionale per dedicarsi alla cucina. Pur non lavorando in un ristorante stellato, si sente soddisfatto della scelta e orgoglioso del percorso intrapreso. Franco, eliminato nell’ultimo episodio trasmesso su Sky, ha scelto di seguire la propria passione e di dedicarsi con impegno alla cucina, segnando un cambiamento significativo nella sua vita professionale.

Franco Agyekum è stato eliminato durante l’ultimo appuntamento con “MasterChef Italia”, in onda su Sky giovedì 22 gennaio e disponibile su Now. Originario di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, il 33enne lavorava come business manager in una multinazionale francese, con alle spalle due lauree, in Economia e Ingegneria gestionale, dopo la partecipazione al cooking show ha preso la decisione definitiva. “Dopo MasterChef ho continuato a cucinare, a divertirmi. Mi sono licenziato e ho cercato lavoro in cucina. L’occasione è arrivata: adesso la cucina da passione è diventata lavoro”, ha rivelato a Leggo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo MasterChef Italia mi sono licenziato dalla multinazionale e lavoro in cucina. Non è stellato ma sono orgoglioso”: l’ex concorrente Franco cambia vita

