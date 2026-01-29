Napoli l’orgoglio non basta | rimonta e crollo col Chelsea 2-3 Addio Champions tra gli applausi

Il Napoli non riesce a passare il turno in Champions. Dopo aver combattuto fino all’ultimo minuto, gli azzurri perdono 2-3 contro il Chelsea e devono lasciare la competizione. Il pubblico al Maradona applaude la squadra, anche se il risultato è deludente. La stagione europea finisce qui, con un addio amaro.

FINE DELLA CORSA. Il Napoli saluta la Champions League tra gli applausi ma con l’amaro in bocca. Al Maradona finisce 2-3 per il Chelsea, un risultato che condanna gli azzurri al 30° posto in classifica e all’eliminazione immediata dall’Europa. Dopo il vantaggio inglese su rigore ( Enzo Fernandez ), il Napoli aveva ribaltato tutto con una magia del giovane Vergara e il gol di Hojlund. Nella ripresa, l’ingresso di Cole Palmer ha cambiato l’inerzia: la doppietta di Joao Pedro ha spento i sogni di gloria di Conte. Pesano come macigni i risultati dagli altri campi (vittorie di Brugge e Olympiacos) e il pareggio beffa del turno precedente a Copenaghen. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

