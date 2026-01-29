Il Napoli non riesce a passare il turno in Champions. Dopo aver combattuto fino all’ultimo minuto, gli azzurri perdono 2-3 contro il Chelsea e devono lasciare la competizione. Il pubblico al Maradona applaude la squadra, anche se il risultato è deludente. La stagione europea finisce qui, con un addio amaro.

FINE DELLA CORSA. Il Napoli saluta la Champions League tra gli applausi ma con l’amaro in bocca. Al Maradona finisce 2-3 per il Chelsea, un risultato che condanna gli azzurri al 30° posto in classifica e all’eliminazione immediata dall’Europa. Dopo il vantaggio inglese su rigore ( Enzo Fernandez ), il Napoli aveva ribaltato tutto con una magia del giovane Vergara e il gol di Hojlund. Nella ripresa, l’ingresso di Cole Palmer ha cambiato l’inerzia: la doppietta di Joao Pedro ha spento i sogni di gloria di Conte. Pesano come macigni i risultati dagli altri campi (vittorie di Brugge e Olympiacos) e il pareggio beffa del turno precedente a Copenaghen. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, l’orgoglio non basta: rimonta e crollo col Chelsea (2-3). Addio Champions tra gli applausi

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Questa sera il Napoli esce sconfitto 2-3 contro il Chelsea, lasciando il campo tra gli applausi dei tifosi.

Il Napoli deve vincere contro il Chelsea per sperare di qualificarsi in Champions League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, in campo con l'orgoglio di tutta la città; La città della pizzeria più amata in Italia non è Napoli: forse ti sorprenderà, ma è davvero così; La Juventus calpesta un Napoli a pezzi, vince 3-0 e sale a -1 dalla zona Champions; Napoli, Conte: In mare aperto con onde alte ma dalla barca non si scende.

Napoli, Conte: Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazioneAntonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-3 contro il Chelsea che è costata l'eliminazione dalla. tuttomercatoweb.com

Napoli-Chelsea 2-3: Joao Pedro condanna Conte, azzurri eliminatiIl clamoroso pareggio del Napoli contro il Copenaghen ha complicato i piani europei degli azzurri, chiamati a un miracolo per continuare il cammino in Champions League. Il Napoli infatti, oltre ... ilmattino.it

Addio scudetto dopo la Juve ora tutto sulla Champions domani al Maradona (21) la super sfida con gli inglesi Neres operato, Milinkovic ko - facebook.com facebook

Già il mercato invernale dell'Inter è inspiegabile e inqualificabile ad oggi. Ma faccio davvero fatica a pensare che l'eventuale arrivo di un esterno (Perisic unica pista ad oggi possibile) possa lasciare spazio ad un addio di Luis Henrique. E ho dubbi anche per u x.com