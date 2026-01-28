Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League | i risultati con cui passa col Chelsea

Il Napoli deve vincere contro il Chelsea per sperare di qualificarsi in Champions League. Tuttavia, non basta il risultato di questa partita: molto dipende anche dagli altri incontri. La squadra di Conte ha poche possibilità di passare, e la strada si fa complicata. I tifosi restano in attesa di sviluppi, sapendo che ogni risultato inciderà sulla loro avventura europea.

La combinazione di risultati a disposizione della squadra di Conte per evitare l'eliminazione, piazzarsi tra le prime 24 e accedere ai playoff è complessa: non basta vincere col Chelsea, molto dipenderà dall'esito degli altri campi. Da rompicapo le ipotesi in caso di pareggio anche per la differenza reti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le recenti prestazioni di Atalanta, Inter, Juve e Napoli in Champions League evidenziano le sfide del calcio italiano sul palcoscenico europeo.

