Napoli-Chelsea 2-3 Eurodelusione | gli azzurri escono tra gli applausi

Questa sera il Napoli esce sconfitto 2-3 contro il Chelsea, lasciando il campo tra gli applausi dei tifosi. La partita è stata una battaglia fino all’ultimo minuto, con i londinesi che sono riusciti a trovare il gol decisivo a dieci minuti dalla fine con Joao Pedro. La sconfitta brucia, soprattutto perché vedere il “mezzo Maradona” lasciare il campo dopo aver segnato un gol è un’immagine difficile da digerire. La squadra ha comunque mostrato cuore e determinazione, ma alla fine il risultato premia gli avversari.

Partiamo dalla fine: vedere mezzo Maradona andarsene al gol di Joao Pedro, dieci minuti prima della fine, non fa onore a questa città. Né alla squadra, ovviamente. Menomale che l'altra metà di stadio è stata da incorniciare, al fischio finale. Un tempo per sognare, un altro per risvegliarsi. Perché il calcio fa così: il Napoli abbandona la Champions League, la sconfitta con il Chelsea per 3-2 rovina le speranze napoletane di rivedere la competizione ai Playoff. Ci sarà tempo per le analisi, per oggi restano negli occhi il cuore e la voglia, la rimonta a metà e le mancanze di una squadra che torna sconfitta al Maradona a oltre un anno di distanza.

