Napoli-Chelsea rimosse 117 auto e scoperti tre parcheggiatori abusivi in zona stadio

Durante il match tra Napoli e Chelsea, le forze dell’ordine hanno rimosso 117 auto dai parcheggi illegali intorno allo stadio. Durante le operazioni, sono stati individuati e multati tre parcheggiatori abusivi che cercavano di sfruttare la situazione. I controlli continueranno anche sabato alle 18, in vista della partita Napoli-Fiorentina.

Rimossi 117 veicoli durante Napoli-Chelsea, multati anche tre parcheggiatori abusivi. I controlli anche sabato alle 18 per Napoli-Fiorentina.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Chelsea Controlli durante Napoli-Verona nei pressi dello stadio: denunciati due parcheggiatori abusivi Durante i controlli effettuati ieri pomeriggio nei pressi dello stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Verona, la Polizia Locale ha verificato sette esercizi di vicinato e denunciato due parcheggiatori abusivi. Controlli in zona mercato: smascherati due parcheggiatori abusivi La polizia municipale di Pisa ha scoperto due persone che svolgevano l’attività di parcheggiatori abusivi nel mercato di via Paparelli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Chelsea Controlli in occasione di Napoli–Chelsea, sanzionati tre parcheggiatori abusiviIn occasione dell’incontro di calcio Napoli–Chelsea, disputato ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ... msn.com Napoli, sequestrato parcheggio abusivo vicino allo Stadio Maradona: 134 multe e rimosse 110 vettureUna operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e al fenomeno del parcheggio illegale è stata condotta dalla Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Inter. ilmattino.it la Repubblica. . Il video, girato nelle ore successive alla partita di Champions Napoli-Chelsea, inquadra l'assalto di un gruppo di ultras partenopei a un pub nella zona dei baretti di Chiaia, uno dei cuori della movida napoletana, all'interno del quale sono asser - facebook.com facebook Se dici Napoli Champions, il post gara di Napoli-Chelsea x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.