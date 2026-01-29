Controlli in zona mercato | smascherati due parcheggiatori abusivi

La polizia municipale di Pisa ha scoperto due persone che svolgevano l’attività di parcheggiatori abusivi nel mercato di via Paparelli. Durante un controllo sabato scorso, gli agenti hanno identificato i due uomini che si aggiravano vicino all’area sterrata, cercando di convincere le auto in sosta a pagare per il servizio. I controlli continueranno per evitare che questa attività illegale si ripeta.

Pisa, 29 gennaio 2026 – La polizia municipale ha effettuato nella mattinata di sabato 24 gennaio scorso un controllo mirato nell’area del parcheggio sterrato adiacente al mercato settimanale di via Paparelli, finalizzato alla prevenzione e contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Durante l’intervento, che ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Annona, del Nosu e del Pronto Intervento, gli operatori hanno individuato due soggetti intenti a svolgere attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo. I soggetti sono stati sanzionati, con conseguente ordine di allontanamento dall’area interessata al mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Municipale di Pisa ha fatto un blitz nel parcheggio di via Paparelli, vicino al mercato.

Durante i controlli effettuati ieri pomeriggio nei pressi dello stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Verona, la Polizia Locale ha verificato sette esercizi di vicinato e denunciato due parcheggiatori abusivi.

