Durante i controlli effettuati ieri pomeriggio nei pressi dello stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Verona, la Polizia Locale ha verificato sette esercizi di vicinato e denunciato due parcheggiatori abusivi. L'azione rientra in un’attività di monitoraggio finalizzata a garantire sicurezza e regolarità nelle aree circostanti all’impianto sportivo.

Controlli a tappeto durante il match Napoli-Verona. Nel pomeriggio di ieri, all’esterno dello stadio “Maradona”, la Polizia Locale ha effettuato verifiche in sette esercizi di vicinato. Sono state comminate due sanzioni per violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e altre due per occupazione abusiva di suolo pubblico. Controlli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Controlli durante Napoli-Verona nei pressi dello stadio: denunciati due parcheggiatori abusivi

Leggi anche: Fuorigrotta, maxi-controlli allo stadio Maradona: denunciati 5 parcheggiatori abusivi

Leggi anche: Controlli allo stadio Maradona: denunciati 8 uomini tra parcheggiatori abusivi e soggetti con divieti di ritorno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’arbitro di Napoli-Verona, designato Marchetti per la prima gara al Maradona del 2026; A Verona il più grande sequestro di E-bike grazie a un'operazione congiunta tra guardia di finanza e polizia locale; Bici elettriche contraffatte, confiscati 295 articoli e due persone denunciate: è il più grande sequestro di e-bike in Italia VIDEO; Evasioni dagli arresti domiciliari e spaccio di droga tra Verona, San Bonifacio e Villafranca.

Napoli-Verona, rigore (e momentaneo 0-2) dei gialloblù tra le proteste. Cos’è successo - Verona di oggi mercoledì 7 gennaio, non delude e regala emozioni fin dai primi minuti di gioco. msn.com