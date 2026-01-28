I tifosi azzurri restano in attesa di una svolta. La partita contro il Chelsea si è conclusa senza reti, lasciando il Napoli a un passo dall’eliminazione. Gli azzurri devono vincere l’ultima giornata per sperare ancora nella qualificazione, mentre Conte si affida a Olivera sulla sinistra. La tensione è palpabile, le possibilità sono poche, ma la speranza resta viva.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea 0-0, ultima spiaggia per gli azzurri e Conte si affida ad Olivera sulla sinistra (LIVE)

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Conte: 'Contro il Chelsea ci giochiamo tutto'. VIDEO; Napoli-Chelsea, Conte si gioca tutto in Champions League contro i suoi Blues; Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna.

Dove vedere Napoli-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orarioNapoli-Chelsea, è tempo di big match. Allo stadio Maradona la gara valida per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. Gli azzurri di Conte, venticinquesimi in classifica, ... msn.com

DIRETTA/ Napoli Chelsea (risultato 0-0) video streaming tv: scelte obbligate per Conte! (28 gennaio 2026)Champions League, Diretta Napoli Chelsea, streaming video tv: un passo falso potrebbe costare l'eliminazione ai campani (28 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net

Champions League: in campo Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it - facebook.com facebook

#Napoli- #Chelsea, le formazioni ufficiali x.com