Il Napoli batte il Chelsea 2-1 all’ultima giornata di League Phase. Hojlund firma il gol del vantaggio azzurro a pochi minuti dalla fine del primo tempo. La squadra di casa mette in campo tutto, ma deve comunque aspettare il risultato di altri match per sapere se si qualifica. La partita è stata combattuta, con il Napoli che ha cercato di controllare il gioco fino alla fine. Ora resta da vedere se il risultato basterà per passare il turno.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Chelsea 2-1, Hojlund porta avanti gli azzurri a pochi minuti dalla fine del primo tempo (LIVE)

