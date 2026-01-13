Napoli agguato ai baretti a Chiaia | la babygang stava preparando un altro raid

Lo scorso 9 gennaio, i residenti di Chiaia hanno assistito a un episodio di tensione tra gruppi giovanili. La baby gang dei Quartieri Spagnoli si stava preparando a compiere un’aggressione tra i locali della zona, suscitando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza nelle aree della movida napoletana.

Erano pronti a fare un agguato tra i baretti di Chiaia, lo scorso nove gennaio. La babygang dei Quartieri Spagnoli era pronta a fare fuoco tra la folla della movida, lo scorso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

