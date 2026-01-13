Napoli agguato ai baretti a Chiaia | la babygang stava preparando un altro raid
Lo scorso 9 gennaio, i residenti di Chiaia hanno assistito a un episodio di tensione tra gruppi giovanili. La baby gang dei Quartieri Spagnoli si stava preparando a compiere un’aggressione tra i locali della zona, suscitando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza nelle aree della movida napoletana.
