Napoli agguato ai baretti a Chiaia | la babygang stava preparando un altro raid

Lo scorso 9 gennaio, i residenti di Chiaia hanno assistito a un episodio di tensione tra gruppi giovanili. La baby gang dei Quartieri Spagnoli si stava preparando a compiere un’aggressione tra i locali della zona, suscitando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza nelle aree della movida napoletana.

Movida a Napoli, Chiaia ora ha paura: «Chiediamo dei presidi fissi» - Da mesi, e anche attraverso le colonne de Il Mattino, residenti, genitori e associazioni di Chiaia denunciano un aumento della violenza di strada. ilmattino.it

Bruno Petrone, calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia: restano in carcere i 4 minorenni - Il gip del Tribunale dei Minori di Napoli ha convalidato il fermo dei quattro ragazzi che si sono costituiti per l'aggressione a Bruno Petrone, calciatore ... fanpage.it

Napoli, agguato ai Quartieri: identificato il gruppo che ha ferito Pisacane - facebook.com facebook

I genitori di #Pisacane sotto choc dopo l'agguato a #Napoli: "Ci aspettavano in tre. La birra in faccia e poi hanno sparato a Gianluca" x.com

