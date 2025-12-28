Accoltellato ai baretti di Chiaia la madre di Bruno | Sbagliato trasferirci a Napoli sembra Gomorra

28 dic 2025

La madre del giovane calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia racconta al Corriere della Sera paura e dolore: “Troppe armi, troppa violenza”. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Accoltellato ai baretti di Chiaia, la madre di Bruno: “Sbagliato trasferirci a Napoli, sembra Gomorra”

