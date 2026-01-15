Paperdi Juvecaserta PPG Match Sponsor per la sfida alla capolista

Per la partita della 22ª giornata di Serie B tra Paperdi Juvecaserta e Verodol Pielle Livorno, PPG torna a essere match sponsor ufficiale. Un evento importante per il club e i tifosi, con il palasport pieno e il supporto di un partner strategico che accompagna Juvecaserta ormai da cinque stagioni. Questa collaborazione testimonia l’impegno condiviso nel promuovere lo sport e la crescita del team in un contesto competitivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il big match della 22ma giornata del campionato di Serie B Nazionale tra Paperdi Juvecaserta 2021 e Verodol Pielle Livorno avrà un match sponsor di eccezione: oltre a un palasport gremito in ogni ordine di posti, a supportare il quintetto bianconero nella sfida con la capolista del campionato sarà PPG, fedele partner strategico del club casertano, al fianco del quale si trova per la quinta stagione consecutiva. Domenica pomeriggio, dunque, PPG curerà alcune attività dedicate ai tifosi bianconeri che riempiranno le tribune del PalaPiccolo, a cui verrà dato un piccolo gadget in omaggio.

Diciassettesima puntata della stagione 2025-26 di Cestisticamente Parlando in vista del match interno della Paperdi JuveCaserta contro la Verodol Pielle Livorno. Ospite ai nostri microfoni il coach bianconero Lino Lardo. facebook

