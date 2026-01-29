Musumeci | Usare i soldi del Ponte per la Sicilia? È un argomento da bar E su Niscemi | Si spenda intanto quello che c’è

«Argomenti da bar». Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha liquidato le posizioni di chi, in particolare dall'opposizione, propone di dirottare le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina verso la ricostruzione delle aree colpite dal ciclone Harry. «È una tesi pretestuosa di chi si oppone alle infrastrutture strategiche – sostiene -. C'è chi vorrebbe farci tornare alle palafitte. Noi, invece, immaginiamo un Sud moderno, dotato di infrastrutture e collegamenti rapidi tra le due sponde». Musumeci ha inoltre precisato che per Niscemi «i fondi sono già stanziati nel bilancio del Dipartimento ricostruzione della Protezione civile e, qualora non fossero sufficienti, il governo avrebbe la possibilità di reperirne altri».

