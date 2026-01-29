La frana a Niscemi preoccupa da giorni. Il ministro Musumeci annuncia che le rate dei mutui saranno sospese per chi è stato colpito dal dissesto. La situazione resta critica e le autorità cercano di offrire aiuto alle persone più colpite. Nel frattempo, il governatore Sicilia si impegna a risolvere il problema il prima possibile.

La frana di Niscemi è tra le priorità dell'agenda politica. Dopo la visita di Giorgia Meloni al comune siciliano e la promessa di agire "celermente", ora parla il ministro per per la Protezione civile Nello Musumeci. "C"è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri", ha detto intervistato da Rtl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frana a Niscemi, il ministro Musumeci annuncia lo stop alle rate per i mutui

Approfondimenti su Niscemi Frana

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci afferma che, durante la sua presidenza in Sicilia, il Comune di Niscemi non aveva mai segnalato il rischio frana.

A Niscemi, in Sicilia, la terra continua a tremare e a cedere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

Frana Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Frana Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto. LIVE ... tg24.sky.it

La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it

Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com

FRANE E DISSESTO La frana di Niscemi ha riacceso i riflettori su una questione che non è mai davvero sparita: il dissesto idrogeologico. Non è un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che torna a farsi sentire ogni volta che il territorio cede. Ne - facebook.com facebook