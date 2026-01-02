Maria Esposito, nota per il suo ruolo in Mare Fuori, ha condiviso pubblicamente il suo legame con la cantante Silvia Uras, sottolineando l’importanza del loro amore nella sua vita. Con l’inizio di un nuovo anno, l’attrice ha voluto dedicare parole significative alla compagna, evidenziando come il loro rapporto sia stato un sostegno fondamentale. Questa dichiarazione rappresenta un momento di sincerità e autenticità nel percorso personale di Maria Esposito.

Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori, ha approfittato dell’arrivo del nuovo anno per ufficializzare la storia d’amore con la cantante Silvia Uras. L’attrice infatti, nella notte di Capodanno, ha pubblicato una dedica alla compagna, parlando per la prima volta dell’amore che le lega. Maria Esposito, le parole d’amore per Silvia Uras. L’arrivo del nuovo anno ha portato una ventata d’amore nel profilo di Maria Esposito. L’attrice, diventata celebre per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha voluto parlare per la prima volta della storia con la cantante Silvia Uras. Una relazione tenuta nascosta fino a ora, che ha deciso di ufficializzare nella notte di Capodanno dedicando alla compagna parole dolcissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Esposito, la dedica a Silvia Uras: “Il suo amore mi ha salvata”

Leggi anche: Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata»

Leggi anche: Maria Esposito innamorata di Silvia Uras: “Avevo paura, ora penso solo a noi. Il suo amore mi ha salvato”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maria Esposito, la dedica d'amore a Silvia Uras: «Avevo paura di espormi, lei mi ha salvata»; Silvia Uras replica a Maria Esposito: Nessuno sapeva di noi, se credo nell'amore è perché l'ho visto nei tuoi occhi; Maria Esposito, la dedica a Silvia Uras e l’amore raccontato per la prima volta: «Mi ha salvata»; Maria Esposito innamorata di Silvia Uras: Avevo paura, ora penso solo a noi. Il suo amore mi ha salvato.

Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell ... - L’attrice di Mare Fuori e la cantante e TikToker sarebbero legate da tempo ma fino ad ora non si erano esposte pubblicamente ... vanityfair.it