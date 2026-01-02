Maria Esposito e il coming out di Capodanno | in un messaggio social racconta il suo amore per Silvia Uras

Maria Esposito ha condiviso il suo coming out di Capodanno attraverso un messaggio sui social, rivelando il suo amore per Silvia Uras. Il 2025 si è rivelato un anno positivo per l’attrice, che ha consolidato il successo professionale con il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori e ha trovato stabilità anche nel piano personale, vivendo questa nuova fase con sincerità e riservatezza.

È stato un 2025 positivo sotto ogni aspetto per Maria Esposito. Non solo per il successo professionale, consolidato soprattutto grazie al ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ma anche sul piano personale, dove ha trovato stabilità e forza in una relazione vissuta finora con grande discrezione. La storia con Silvia Uras Al fianco dell'attrice c'è infatti da tempo la cantante e content creator.

“Se posso dare un consiglio è questo: non fate come me. Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore” #MariaEsposito #SilviaUras x.com

Maria Esposito accoglie il 2026 con un gesto di grande sincerità. Per la prima volta, l’attrice – nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori e nel prequel Io sono Rosa Ricci – ha parlato apertamente dell’amore che prova per Silvia Uras. Da sempre molto riserv - facebook.com facebook

