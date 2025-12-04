Musei gratis e aperture straordinarie domenica 7 e lunedì 8 dicembre tutte le mostre in programma

Domenica 7 dicembre i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo".Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove richiesto. Si consiglia, pertanto, di consultare l'app "Musei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Musei gratis e aperture straordinarie domenica 7 e lunedì 8 dicembre, tutte le mostre in programma

Contenuti che potrebbero interessarti

Musei Gratis a Torino Domenica 7 Dicembre 2025 LINK NEI COMMENTI - facebook.com Vai su Facebook

Musei gratis domenica 7 dicembre: tutte le mostre in programma e visitabili ift.tt/gEnrJlk Vai su X

Roma, musei gratis domenica 7 dicembre: visite e aperture straordinarie - CULTURA – Domenica 7 dicembre Roma si prepara a celebrare la cultura con un nuovo appuntamento della prima domenica del mese, che permette ai cittadini e ai turisti di visitare gratuitamente ... Lo riporta lanotiziaoggi.it

Aperti per le feste: luoghi della cultura gratis domenica 7 dicembre - Musei della Toscana con presentazioni, installazioni, mostre e visite guidate. Da nove.firenze.it

Musei gratis domenica 7 dicembre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Riporta romatoday.it

Musei gratis domenica 7 dicembre: mostre e siti aperti - La prima domenica del mese porta con sé un appuntamento fisso che i romani amano sempre di più: quella giornata in cui la città spalanca le sue porte e ... Segnala vignaclarablog.it

Musei gratis, villaggi di Natale e mercatini: a Roma gli eventi da non perdere questo weekend - Dicembre è finalmente arrivato, inaugurando quel periodo nel quale Roma si accende di luci, appuntamenti speciali e atmosfere che profumano di festa: il primo weekend del mese, sabato 6 e domenica 7, ... Lo riporta msn.com

Musei gratis, villaggi di Natale e mercatini: gli eventi da non perdere questo weekend - Dicembre è finalmente arrivato, inaugurando quel periodo nel quale Roma si accende di luci, appuntamenti speciali e atmosfere che profumano di festa: il primo weekend del mese, sabato 6 e domenica 7, ... Riporta msn.com