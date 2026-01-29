Muore a soli 31 anni | comunità sotto choc

Una giovane donna di 31 anni è morta improvvisamente, lasciando la comunità senza parole. La notizia ha colpito tutti, che si sono ritrovati ad affrontare un dolore difficile da accettare. Nessuno si aspettava una perdita così precoce e improvvisa, e ora il paese si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Se ne è andata all'improvviso, lasciando tutti senza parole ma con un enorme senso di tristezza e di vuoto interiore. Camilla Rotunno è deceduta all'età di 31 anni. La notizia della morte della giovane di Carinola ha colpito profondamente la comunità carinolese. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per una vita spezzata in così giovane età. “Non ci si può svegliare e ricevere una terribile notizia che ti arriva dritta allo stomaco e al cuore, come una pugnalata. Camilla Rotunno anima buona, bella, gentile, sempre sorridente e affettuosa. Non ci sono parole. Siamo tutti uniti in questo immenso dolore e ci stringiamo alla famiglia con un caloroso abbraccio”, “Ci hai lasciati senza parole.🔗 Leggi su Casertanews.it

