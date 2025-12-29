Giovane imprenditore muore a soli 33 anni comunità sconvolta
La comunità di Vairano Patenora piange la perdita di Fabrizio Cecere, giovane imprenditore di 33 anni, scomparso a causa di una malattia incurabile. La sua morte rappresenta un momento di grande tristezza per tutti coloro che lo conoscevano e stimavano, lasciando un vuoto profondo.
La comunità di Vairano Patenora è in lutto per la prematura scomparsa di Fabrizio Cecere, imprenditore vivaistico morto a soli 33 anni per un male incurabile.Fabrizio si è spento all’ospedale Regina Elena di Roma. Ad annunciarne la dipartita sono stati i familiari: la mamma Margherita, i fratelli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
