Incidente choc in Italia Michael muore a soli 20 anni sotto agli occhi dell’amico

Una tragedia ha scosso l’Alto Casertano nelle prime ore del fine settimana. Un giovane di appena vent’anni, Michael Joseph Maio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 329, la strada che collega Teano a Caianello. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Michael, originario di Piedimonte Matese ma residente a Gioia Sannitica, stava guidando la propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è improvvisamente finito fuori strada. L’auto ha terminato la sua corsa contro il guardrail, che è stato centrato in pieno, distruggendo la parte anteriore della vettura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

