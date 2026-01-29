Muore a 105 anni Zì Alberto era l'ultimo figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina

È morto a 105 anni Zì Alberto, l’ultimo figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina. Alberto Orlando, conosciuto come Zi Alberto, viveva a Pietrelcina e era molto amato dalla comunità. Il sindaco ha commentato la sua scomparsa, definendolo una figura importante per la città. Ora la comunità piange un uomo che ha legato la sua vita a quella del santo e della sua terra.

Zi Alberto, al secolo Alberto Orlando, è scomparso a 105 anni. Il sindaco di Pietrelcina: "Se ne va una figura della storia della nostra città".

