San Pio morto a 105 anni l’ultimo amico laico

San Pio da Pietrelcina, noto per la sua spiritualità e umanità, ha lasciato un ricordo vivo anche nell’ultimo amico laico, scomparso a 105 anni. Questa perdita segna la fine di un legame diretto e personale con uno dei santi più venerati del XX secolo. La sua figura continua a rappresentare un esempio di fede e umanità per molte persone, indipendentemente dalla religione o dalla provenienza.

È morto a 105 anni l'ultimo laico ad aver avuto un rapporto diretto di familiarità con San Pio da Pietrelcina. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.

