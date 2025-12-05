A ' Casa Sollievo' un sistema angiografico di ultima generazione | è l' eredità di un ' figlio spirituale' di San Pio
Inaugurato a Casa Sollievo della Sofferenza, presso l’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica, il nuovo sistema angiografico Philips Azurion 7 M20 installato di recente al terzo piano del complesso ospedaliero. Alla cerimonia sono intervenuti il direttore generale Gino Gumirato, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
