Scontro all’Ars mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani | appello ai dissidenti della maggioranza

L’opposizione serra le fila e illustra all’Ars la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, nella sala stampa dell’Assemblea regionale sono i capigruppo di Pd, Michele Catanzaro, del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca e il leader di Controcorrente, Ismaele la Vardera, iscritto al gruppo Misto. Una mossa, la mozione, che la minoranza aveva definito nella due giorni di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro all’Ars, mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani: appello ai dissidenti della maggioranza

