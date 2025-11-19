Scontro all’Ars mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani | appello ai dissidenti della maggioranza

Feedpress.me | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opposizione serra le fila e illustra allArs la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, nella sala stampa dell’Assemblea regionale sono i capigruppo di Pd, Michele Catanzaro, del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca e il leader di Controcorrente, Ismaele la Vardera, iscritto al gruppo Misto. Una mossa, la mozione, che la minoranza aveva definito nella due giorni di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scontro all8217ars mozione di sfiducia al presidente renato schifani appello ai dissidenti della maggioranza

© Feedpress.me - Scontro all’Ars, mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani: appello ai dissidenti della maggioranza

Argomenti simili trattati di recente

Scontro all’Ars, mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani: appello ai dissidenti della maggioranza - L’opposizione serra le fila e illustra all’Ars la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, nella sala stampa dell’Assemblea ... msn.com scrive

Francia, il governo Lecornu è salvo: la votazione decisiva sulla mozione di sfiducia - Secondo i conteggi fatti in queste ore dopo la decisione del Partito socialista di non votare la sfiducia, la mozione avrebbe dovuto essere respinta con 24 voti di vantaggio e raccogliere al massimo ... Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro All8217ars Mozione Sfiducia