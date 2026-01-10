Da Michael Jackson a Dior passando per Kate Moss | ecco perché la napoleon jacket piace ancora ai fashion-addicted A cominciare da Jenna Ortega

La napoleon jacket, simbolo di eleganza senza tempo e di stile militare rivisitato, continua a catturare l’interesse degli appassionati di moda. Da icone come Michael Jackson e Kate Moss a figure contemporanee come Jenna Ortega, questa giacca si distingue per la sua versatilità e appeal. La sua presenza nelle collezioni di alta moda e il suo ritorno sulle passerelle nel 2026 testimoniano come questo capospalla rimanga un elemento chiave nel panorama fashion.

Dalla cavalleria ottocentesca alle passerelle del 2026, l'invasione nei nostri guardaroba della giacca militare più scenografica di sempre è inesorabile.

