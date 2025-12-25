I maglioni di Natale sono un must per alcuni e un incubo fashion per altri. Ma quello che in molti non sanno è che anche questo particolare accessorio è diventato chic, trasformandosi in versione glamour e indossato anche dalle influencer più amate. Una tradizione che nasce da un’idea buffa con il Jumper Day, che quest’anno è arrivato l’11 dicembre. Dai modelli chunky ai più eleganti, questi maglioni si possono indossare per tutto l’inverno, non solo durante dicembre. I maglioni di Natale più chic da indossare subito. Durante le sfilate autunno-inverno 2025 2026 abbiamo visto le tendenze da applicare anche al maglione natalizio, così da poterlo sfruttare non soltanto in occasione di cene e feste, ma anche durante tutto l’inverno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maglioni di Natale, ma make it fashion: le versioni chic da copiare subito

