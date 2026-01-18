In vista della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha inviato un messaggio ai bianconeri, sottolineando l'importanza del campo come elemento chiave. Dopo la recente vittoria contro il Rio Ave e la posizione in classifica, le Aquile si preparano alla sfida con l’obiettivo di ridurre il divario dallo Sporting. Questo confronto si inserisce in un momento di tensione e attesa per entrambe le squadre.

Juve Benfica, vittoria scaccia-crisi sul Rio Ave e -3 dallo Sporting, le Aquile lanciano la sfida a Spalletti per il 21 gennaio. Dopo una settimana che definire da incubo sarebbe riduttivo, segnata dalle dolorose e brucianti eliminazioni dalle coppe nazionali per mano di Braga e Porto, il Benfica di José Mourinho ha trovato la forza e l’orgoglio per reagire proprio a pochi giorni dal crocevia europeo più importante. Lo Special One, maestro assoluto nel gestire le pressioni ambientali e nel motivare i suoi uomini quando tutto sembra crollare, ha saputo letteralmente “raccogliere i cocci” e ricomporre il morale della truppa, guidando le Aquile a una vittoria convincente e netta contro il Rio Ave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica, Mourinho manda un messaggio ai bianconeri in vista del match di Champions League: il segnale in campo. Cos’è successo

