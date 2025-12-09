Moto Guzzi V100 Mandello S | la prova tra città colline e autostrada
Aggiornata agli standard Euro 5+, dotata di radar e con una dinamica rivista: l'ultima versione 2025 della sport-tourer di Mandello continua a progredire senza dimenticare l'identità storica del marchio dell'Aquila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#fattoinitalia Moto Guzzi V7 Special 2025 prodotta nello stabilimento di Mandello del Lario (Lecco). #naked #moto @motoguzziclub
Stamattina al Caffè Guzzista abbiamo fatto un salto diretto negli anni '30. Con noi c'era Fausto Amatucci con la sua Moto Guzzi Sport 14 del 1930, omologata con sidecar: un pezzo di storia su tre ruote, una delle oltre 4.000 Sport 14 costruite.
