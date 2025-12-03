Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky in aula testimonia l’ex Juventus Marocchi | Situazione di disagio ma le guardie erano lucide

Milano, 3 dicembre 2025 – “Spero solo che mio figlio abbia giustizia, perché ci sono i video che parlano e raccontano tutto quello che è successo. Lo hanno fatto morire, lasciandolo senza respiro”. È lo sfogo fuori dall’aula della Corte d’Assise di Lucia, la madre di Giovanni Sala, il 34enne morto la notte tra il 19 e 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo. Ieri le due guardie giurate sotto processo con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che intervennero per bloccare l’uomo “in stato di alterazione”, morto per arresto cardiaco dopo essere stato tenuto a terra con un ginocchio sulla schiena per più di un minuto, hanno scelto di rinunciare all’esame e di non rispondere alle domande dei giudici, dei legali e del pm Alessandro Gobbis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

