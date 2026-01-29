Moriconi ritira le deleghe all’assessore Dazzi

Il sindaco di Fosdinovo, Antonio Moriconi, ha deciso di revocare le deleghe all’assessore Guido Dazzi. Con un decreto firmato il 27 gennaio, Moriconi ha preso questa decisione, togliendo a Dazzi le responsabilità su urbanistica, ambiente e territorio. La mossa arriva a pochi giorni dall’ultimo atto relativo al caso dell’Ara del Bo’ Vecchio. La situazione si fa più tesa in Comune, mentre si attendono sviluppi su come proseguirà questa vicenda.

Caso dell’Ara del Bo’ Vecchio ultimo atto. Il sindaco di Fosdinovo Antonio Moriconi, tramite il decreto 1 del 27 gennaio, ha revocato all’assessore Guido Dazzi (nella foto) le deleghe a urbanistica, ambiente e territorio, attribuite il 20 giugno 2024. Una vicenda che ha per oggetto una vasta superficie di 47 ettari, che guarda la piana di Sarzana e il Tirreno, di proprietà comunale, gestita da tempo da un’associazione venatoria. Un caso recentemente balzato agli onori della cronaca dopo che è stata evidenziata l’ultraventennale morosità, da parte di quest’ultima, nel pagamento dell’affitto dovuto al Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

