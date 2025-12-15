Pontecorvo il sindaco revoca le deleghe all' assessore Narducci

Il sindaco di Pontecorvo, Rotondo, ha annunciato tramite social la revoca delle deleghe all’assessore Gianluca Narducci, responsabile di Urbanistica e Sanità. La decisione, comunicata pubblicamente, segna un cambiamento nella struttura amministrativa del Comune, suscitando attenzione sulla gestione e sulle future strategie dell’amministrazione locale.

© Frosinonetoday.it - Pontecorvo, il sindaco revoca le deleghe all'assessore Narducci Il Sindaco di Pontecorvo, Rotondo, ha comunicato ufficialmente tramite un video pubblicato sui social, la decisione di revocare le deleghe all'Assessore Gianluca Narducci, che deteneva le responsabilità in materia di Urbanistica e Sanità. La decisione, presa nelle scorse ore, è stata motivata da.

