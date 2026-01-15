Arrivano rinforzi per la questura scaligera assegnati 41 nuovi agenti

La questura di Verona accoglie 41 nuovi agenti tra le 195 unità assegnate al Veneto, provenienti dai corsi allievi agenti e viceispettori. L’arrivo di queste risorse rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine nella regione, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e stabilità sul territorio.

