Tentato omicidio in Montagnola | arresti anche in Germania e Ungheria

La polizia di Bologna ha arrestato alcuni sospetti legati a un tentato omicidio avvenuto il 5 maggio nel parco della Montagnola. Le indagini della Squadra Mobile non si sono fermate e hanno portato a fermare persone anche in Germania e Ungheria. Gli agenti continuano a lavorare per fare luce su tutta la vicenda.

Accoltellato per uno scambio di persona. Indiziati rintracciati a Piacenza e all'estero, tre sarebbero ancora in fuga Non si ferma l’attività della Squadra Mobile di Bologna per chiudere il cerchio sulla aggressione avvenuta il 5 maggio 2025 nel parco della Montagnola. Nelle ultime ore, la polizia ha eseguito due nuove misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti cittadini pakistani, gravemente indiziati di tentato omicidio. Uno dei due ricercati è stato rintracciato e ammanettato a Piacenza lo scorso 23 gennaio. La vicenda risale a una domenica pomeriggio di maggio, quando un gruppo di almeno dieci persone si scagliò con violenza contro un giovane tunisino, di 20 anni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Montagnola Omicidio

Sono stati arrestati dieci sospetti in Montagnola in relazione a una rapina con machete e a un tentato omicidio commessi recentemente nella zona.

La polizia di Bologna ha identificato e fermato gli autori di due episodi avvenuti in Montagnola, un tentato omicidio e una rapina con machete, entrambi risalenti allo scorso anno.

Ultime notizie su Montagnola Omicidio

