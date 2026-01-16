rapina e tentato omicidio dieci arresti in montagnola

Sono stati arrestati dieci sospetti in Montagnola in relazione a una rapina con machete e a un tentato omicidio commessi recentemente nella zona. Le indagini della polizia hanno portato alla identificazione e cattura dei responsabili, tra cui un gruppo di otto cittadini pakistani coinvolti in un episodio di violenza contro un giovane tunisino. L'intervento delle forze dell'ordine ha contribuito a chiarire le dinamiche di questi eventi.

Catturati i presunti autori di due episodi di violenza in Montagnola. La svolta nelle indagini della polizia ieri mattina, quando sono stati rintracciati alcuni responsabili di due violente vicende: una rapina commessa usando un machete e il tentato omicidio ad opera di un gruppo di otto pakistani ai danni di ventenne tunisino. Il primo caso è del 18 ottobre. Due giovani sono stati avvicinati da due persone, minacciati con un machete e poi rapinati di portafoglio e cellulare. Nel tempo le indagini si sono ristrette e hanno permesso alla polizia di contestualizzare i fatti nell’ambito dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

