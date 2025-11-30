Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze | Sui corpi ferite di arma da taglio Duplice omicidio o omicidio-suicidio?

Duplice omicidio o un nuovo caso di femminicidio e suicidio? Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili con. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze: «Sui corpi ferite di arma da taglio». Duplice omicidio o omicidio-suicidio?

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello - Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un'arma da taglio. Da adnkronos.com

Dramma a Firenze: marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio, giallo sulla dinamica - Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze da vicini e familiari, per cercare elementi utili alle indagini ... Lo riporta affaritaliani.it

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite compatibili con un'arma da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Scrive msn.com