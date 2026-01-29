Monaco-Juve le pagelle | Thuram da 6 Koop altra partita da 5

La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa con giudizi più che altro discreti. Thuram ottiene un 6, mentre Koop si ferma a 5. Yildiz gioca solo un tempo, e l’effetto “Red Bull” sulla campo si vede solo in alcune fasi. Per i tifosi, la serata è stata più di svago che di grande emozione, con Conceiòao che si gode il relax e Zhegrova che entra in campo senza lasciare traccia.

