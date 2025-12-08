Napoli-Juve le pagelle | Neres imprendibile 7,5 e Koop va in tilt 5

Hojlund è il migliore della squadra di Conte, ma come volano gli esterni. A Spalletti invece non basta Yildiz. Thuram a centrocampo si perde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Juve, le pagelle: Neres imprendibile (7,5) e Koop va in tilt, 5

Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Neres scatenato (7.5), Hojlund incontenibile (8), Spalletti (5.5) sbaglia l’assetto - 1 con una doppietta di Hojlund e il Napoli si riprende il primo posto solitario in classifica, in attesa della partita in ... Come scrive msn.com

TABELLINO E PAGELLE Napoli-Juventus 2-1: sere Neres per Spalletti, Hojlund letale sotto porta - Rasmus Hojlund decide la sfida contro la Juventus, ma è Neres il mattatore della serata e l'incubo di Luciano Spalletti ... Scrive calciomercato.it

Napoli Juventus 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Hojlund domina, Neres illumina - Savic 6: Il portiere serbo non è mai impegnato realmente ... Si legge su iamnaples.it