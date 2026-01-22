Pagelle Juve Benfica | Thuram ritrovato Miretti da 5 David tutto qui? – VIDEO

Ecco le pagelle della sfida tra Juventus e Benfica. Thuram si è distinto positivamente, mentre Miretti ha deluso con un voto insufficiente. David, invece, sembra aver già esaurito le energie. Di seguito, i giudizi completi sui giocatori e le valutazioni della partita.

Pagelle Juve Benfica: Thuram torna a splendere, Miretti insufficiente. David sembra aver già finito la benzina? Vediamo tutti i voti. La Juventus fa i conti con la prestazione di ieri sera analizzando i voti assegnati da . Sul proprio canale YouTube, Paolo Rossi, Chiara Aleati e Andrea Bargione hanno analizzato le pagelle di Marco Baridon mettendo in luce luci e ombre della squadra. Tra le note più liete spicca un ritrovato Khéphren Thuram: il centrocampista francese è stato giudicato tra i più positivi, risultando decisivo come autore del gol del vantaggio. Situazione opposta per Fabio Miretti: il giovane regista cresciuto nel vivaio è apparso in affanno e la sua prova è stata giudicata male, tanto che gli è stato assegnato un 5 secco in pagella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve-Benfica, le pagelle: David 7, finalmente in cattedra. Miretti troppo leggero: 5Nella sfida tra Juventus e Benfica, le prestazioni dei singoli evidenziano alcune differenze.

Pagelle Juve Cremonese (e contropagelle): la mano di Spalletti, un Thuram ritrovato – VIDEOAnalisi e valutazioni sulla partita tra Juventus e Cremonese, con focus sulla gestione di Spalletti e sulle prestazioni di Thuram.

