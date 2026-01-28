Mona Lisa Bridge Renato Viscovo FdI interviene su Ponte Buriano

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Renato Viscovo di Fratelli d’Italia interviene sul progetto del nuovo ponte a Ponte Buriano. Il politico sottolinea che i lavori sono in partenza e che, secondo i piani, il ponte sarà pronto tra due anni e mezzo. La discussione pubblica si accende, mentre i lavori ufficiali si avvicinano all’inizio.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – «In questi giorni il dibattito pubblico si è acceso attorno all’avvio dei lavori di un nuovo ponte nell’area d i Ponte Buriano, un’infrastruttura che, secondo il cronoprogramma, vedrà la luce tra circa due anni e mezzo. Un’opera importante, destinata a incidere sulla mobilità e sullo sviluppo di un’area già ricca di storia, paesaggio e potenzialità. Proprio per questo, stupisce che l’attenzione della politica si stia concentrando fin da ora sull’intitolazione del ponte, quando ancora il ponte stesso non esiste. Personalmente ritengo che la priorità assoluta debba essere una sola: costruire l’opera, farlo bene, nei tempi previsti e con il massimo rispetto del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Mona Lisa Bridge», Renato Viscovo F.d.I. interviene su Ponte Buriano Approfondimenti su Ponte Buriano Ardea, al museo Giacomo Manzù il jazz di Nat King Cole rivive con “Mona Lisa” Arezzo: nuovo ponte Buriano, al via il cantiere A Arezzo è iniziato il cantiere per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Arno, vicino all’antico ponte Buriano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ponte Buriano Historian claims to have located mystery ‘Mona Lisa’ bridgeLeonardo Da Vinci’s Mona Lisa is one of the best-known artworks in the world, famous for its beauty as well as the mystery surrounding the identity of the model and the location painted behind her. edition.cnn.com Italian historian identifies mystery Mona Lisa bridge: But what secrets still remain?A small town in Tuscany is buzzing with excitement as it is claimed that the bridge depicted in one of the world's most famous painting, Mona Lisa, belongs to their town. The Romito di Laterina bridge ... uk.sports.yahoo.com il 25 Gennaio 2019 Santana pubblica l’EP “In Search of Mona Lisa”. L'album prende il titolo da un'esperienza personale vissuta da Carlos Santana, quando visitò per la prima volta il Louvre di Parigi e vide il capolavoro di Leonardo da Vinci, Monna Lisa. #San - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.