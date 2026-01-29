Mona Hatoum e il suo progetto ’site specific‘ per Fondazione Prada

Prada presenta oggi il nuovo progetto di Mona Hatoum alla Fondazione Prada. L’artista ha realizzato “Over, under and in between”, un’opera site specific pensata per la sede di Milano. La mostra è aperta al pubblico e resterà visitabile fino al 9 novembre 2026.

Prada presenta Over, under and in between, progetto site specific concepito da Mona Hatoum per la sede di Milano e visitabile da oggi (sino al 9 novembre 2026). La mostra si compone di tre grandi installazioni ambientali pensate per gli spazi della Cisterna, edificio industriale del 1909 che un tempo ospitava i serbatoi della distilleria e che oggi diventa parte integrante dell'opera. Il progetto ruota attorno a tre elementi ricorrenti nell'immaginario dell'artista, ovvero la ragnatela, la mappa e la griglia, per riflettere sull'instabilità del presente e sulla precarietà dell'esistenza. Nella sala d'ingresso, una ragnatela sospesa composta da sfere di vetro vuole evocare al tempo stesso protezione e minaccia, fascinazione e inquietudine.

