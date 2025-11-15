Continua il percorso di installazioni site specific di arte contemporanea all interno degli spazi della Rampa Prenestina, realizzati all'interno della rassegna MOEBIUS curata da Il Condominio APS. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum - 2025, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell'ambito del PNRR sulla misura M1C3 - Investimento 4.3 - Caput Mundi. Il prossimo appuntamento inaugura sabato 15 novembre alle ore 18:00 ed è affidato alle sapienti mani di Ultraviolet.to. Ultravioletto è uno studio creativo che applica il design alle tecnologie interattive emergenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Condominio Aps, continua il percorso di installazioni site specific di arte contemporanea alla Rampa Prenestina