La Cuoiopelli ha fermato la striscia invincibile dei Mobilieri, vincendo in casa e mettendo fine a un record di zero sconfitte. La squadra di Pertici si prende i tre punti e interrompe l’imbattibilità, anche se la partita contro Saline–Invictasauro è stata sospesa per impraticabilità. Una sconfitta che dà da pensare ai Mobilieri, ora chiamati a reagire.

Lo zero sconfitte nel tabellino della classifica dei Mobilieri è stato cancellato per merito della Cuoiopelli nella 19ª giornata, dove la squadra di Pertici è stata anche l’unica a vincere in casa, esclusa Saline–Invictasauro, sospesa per impraticabilità. Ha vinto la squadra che ha saputo cogliere al meglio gli errori dei rossoblù, mentre le occasioni del Ponsacco, forse superiori a quelle della Cuoiopelli, si sono spente negli sbagli e nell’intuito dei padroni di casa. La routine che vuole quasi sempre maggiori difficoltà per tutte le squadre nel ritorno rispetto all’andata è confermata più che mai da domenica scorsa, anche se per i Mobilieri la caduta è in piedi, visto che in classifica il Ponsacco riduce il vantaggio sulla seconda da otto punti a sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mobilieri e il primo ko stagionale: "La sconfitta ci insegna qualcosa"

Argomenti discussi: Serena Spadafina, la 'maga' che dà una seconda vita ai mobili. Il restyling come antidoto allo spreco; Bonus mobili e caldaie, chi ha fatto acquisti nel 2025 perde lo sconto; A Cesena il primo Giardino Alzheimer d'Italia, avviati i lavori in vista dell'inaugurazione di maggio; Mobili Made in Italy: come riconoscere la vera qualità (e perché ne vale la pena).

Calcio. Giovanile: Fratres primo, San Giuliano e Mobilieri si risollevanoPisa 4 novembre 2025 – Il Fratres Perignano rimane in testa alla classifica nella Juniores Regionale Elite nonostante la sconfitta interna per 0 – 1 contro gli ospiti del Forte dei Marmi. Diciotto ... lanazione.it

Calcio Promozione. Mobilieri, Polzella: Abbiamo sprecato troppo»Sono iniziate le partite del girone di ritorno nel campionato di promozione girone B e il brivido del risultato si è vissuto subito a Ponsacco dove i Mobilieri Ponsacco hanno incontrato l’Atletico ... lanazione.it

